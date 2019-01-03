Избиение 81-летнего конструктора самолета "Мрия": прокуратура открыла производство против полицейских

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

По факту инцидента с избиением аваконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского прокуратура открыла второе уголовное производство - относительно полицейских.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в ходе изучения процессуальными руководителями материалов дела, а также проведения непосредственного допроса потерпевшего, установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о возможной причастности к указанному происшествию сотрудников полиции.

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"Учитывая вышеуказанное, местной прокуратурой дополнительно в ЕРДР внесены сведения о совершении сотрудниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Также по факту избиения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 января в людном месте Киева пятеро неизвестных избили 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

Пострадавший утверждает, что нападавшие заподозрили его в том, что он – валютный мошенник. Среди них был тот, кого якобы обманул авиаконструктор.

По словам Ковальского, сначала его били трое, после присоединились двое полицейских. Затем последние надели на него наручники и посадили в авто. Уже при осмотре личных вещей поняли, что схватили не того.