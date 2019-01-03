В Киеве избили авиаконструктора завода "Антонов" Ковальского (видео)

Неизвестные повредили авиаконструктору завода "Антонов" спину и зуб, кроме того, у него сотрясение мозга.

2 января в людном месте Киева пятеро неизвестных избили 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского, сообщает ТСН.

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Ковальский утверждает, что нападавшие заподозрили его в том, что он – валютный мошенник. Среди них был тот, кого якобы обманул авиаконструктор.

По словам Ковальского, изначально его били трое, после присоединились двое полицейских. Затем последние надели на него наручники и посадили в авто. Уже при осмотре личных вещей поняли, что схватили не того.

ТСН отмечает, что по словам свидетелей, на Ковальского указал мужчина по имени Сергей.

"Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тыс. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал", – добавил Ковальский.

Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину. Он написал в полицию заявление. По факту инцидента открыли уголовное производство.