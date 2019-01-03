В Ривном автобус сбил на смерть двух пешеходов (фото)

Один из пешеходов скончался на месте происшествия, другой - через час в больнице.

В Ривном на улице Степана Бандеры водитель автобуса совершил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривенской области, происшествие случилось 2 января около 19.20. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в больнице.

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"Полицейские на месте происшествия установили, что 39-летний житель, водитель автобуса "Эталон", который осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, на проезжей части дороги допустил наезд на двух пешеходов. 34-летний житель областного центра от полученных травм погиб на месте происшествия. 35-летнюю ровенчанку доставили в центральную городскую больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось – почти через час женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно медицинскому освидетельствованию водитель был трезв. Сейчас он задержан в порядке ст.208 УПКУ, он находится в следственном изоляторе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря во Львове полицейский сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП.