Водителем, сбившим насмерть во Львове девушку, оказался полицейский (фото, видео)

30 декабря водитель легкового автомобиля с иностранными номерами сбил насмерть 25-летнюю девушку на трамвайной остановке и скрылся с места ДТП.

Правоохранители установили личность и задержали водителя автомобиля, который 30 декабря во Львове совершил смертельный наезд на девушку и с места ДТП скрылся.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя-беглеца. «Им оказался 25-летний львовянин, работник полиции. Злоумышленник задержан», - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, во Львове 30 декабря водитель легкового автомобиля с иностранными номерами сбил насмерть 25-летнюю девушку на трамвайной остановке и скрылся с места ДТП. Авария произошла около 6.50 в центральной части Львова, на улице Ивана Франко, 68. Водитель автомобиля BMW с номерами иностранной регистрации на трамвайной остановке совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района Львовской области, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль неподалеку от места ДТП.