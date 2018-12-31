В Харьковской области поезд «Москва-Кривой Рог» насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел 31 декабря в 2:50 в Дергачевском районе, неподалёку от станции Казачья Лопань.

В Харьковской области поезд «Москва-Кривой Рог» насмерть сбил мужчину. Читайте такжеВ электричке «Львов-Здолбунов» устроили драку, пострадала женщина-полицейский Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, инцидент произошел 31 декабря в 2:50 в Дергачевском районе, неподалёку от станции Казачья Лопань. «Скорый поезд «Москва-Кривой Рог» смертельно травмировал неизвестного мужчину на вид 45-50 лет», - говорится в сообщении. Движение поездов не останавливалось. По факту смертельного травмирования человека открыто уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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