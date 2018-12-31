Посылка с сюрпризом: житель Львовской области пытался отправить по почте в Киев противопехотную мину

Взрывотехники изъяли предмет, похожий на противопехотную мину, в отделении "Новой почты" во Львовской области.

Житель Львовской области пытался переслать "Новой почтой" противопехотную мину в Киев, сообщила 30 декабря в Facebook пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. Читайте такжеПосылка с сюрпризом: таможенники обнаружили более 200 бриллиантов в почтовом отправлении из Гонконга "29 декабря в 13.20 поступило сообщение, что в городе Комарно Городокского района в отделении "Новой почты" по улице Сечевых Стрельцов, 12 житель села Березец Городокского района сдал на отправку в город Киев предмет, похожий на противопехотную мину", – сказано в сообщении. Сотрудники почтового отделения сообщили о случившемся в полицию. Взрывотехники изъяли предмет. Проводятся следственные действия.

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