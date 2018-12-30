В Харькове школьница при загадочных обстоятельствах выпала из окна многоэтажки

Девушку в бессознательном состоянии обнаружили прохожие, но утром 30 декабря она скончалась в больнице.

В Московском районе Харькова 15-летняя школьница при загадочных обстоятельствах выпала с девятого этажа дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что тело потерпевшей в бессознательном состоянии обнаружили прохожие на улице Бучмы 29 декабря в 21:45.

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Девушка была доставлена в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, она скончалась утром 30 декабря, не приходя в сознание.

Со слов матери погибшей, полицейские выяснили, что девушка должна была прийти домой с прогулки в 21.00. Когда она не вернулась, женщина вышла на улицу ее искать. От сотрудников полиции она узнала о том, что ее дочь выпала с 9 этажа дома по месту проживания.

При жизни намерений покончить жизнь самоубийством девушка не высказывала.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

На данный момент продолжается следствие.