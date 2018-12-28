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В Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

09:00, 28 декабря 2018
Происшествия
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Пострадавший от госпитализации отказался / фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции. ДТП произошло 27 декабря на проспекте Героев. По колеса легковушки “Renault” попал 39-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался. Сбежавшего водителя полицейские нашли и задержали спустя час после аварии.

Ранее в Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека.

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Теги: #Днепр#ДТП