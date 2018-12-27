РФ перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший Крым

Позже сервис сообщил, что американський самолет продолжил свое патрулирование.

В четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, откуда в оккупированном Крыму украинские товары (видео)

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

Позже сервис сообщил, что американський самолет продолжил свое патрулирование.

0826Z: 🇺🇸 #USAF RC-135V 64-14841 HARK51 has been intercepted by 🇷🇺 #RUAF over the Black Sea near Crimea. The intercept was reported to SKYBIRD on HF. pic.twitter.com/d2b2NQNVlP — Aircraft Spots (@AircraftSpots) December 27, 2018

Напомним, самолет ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря 26 ноября. Сообщалось, что Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Ранее государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. "Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - говорилось в сообщении.