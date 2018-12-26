Аброськин не исключил, что вероятный организатор убийства АТОшника "Сармата" выйдет на свободу

Полиция делает все возможное, чтобы вероятный организатор убийства участника АТО Виталия Олешко (Сармата) Михаил Сигида остался под стражей, отметил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Вероятного организатора убийства в Бердянске участника АТО Виталия Олешко (Сармата) Михаила Сигиду суд может отпустить на свободу 27 декабря. Об этом написал в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Читайте также"Видели убийцу": друг расстрелянного АТОшника "Сармата" рассказал о киллере

"Мы делаем все возможное от полиции, чтобы этот богатый гражданин остался под стражей, но не исключаю и обратного решения суда в пользу подозреваемого – соорганизатора убийства и его преступных влиятельных связей. Те, кто стоят за этим гражданином, знают, кто будет следующим", – отметил он.

Комментарий Аброськина появился после поста в Facebook ведущей программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, которая сообщила о назначенном на 27 декабря заседании Запорожского апелляционного суда. Суд рассмотрит жалобу на меру пресечения Сигиды в виде содержания под стражей.

"Тревожным сигналом является то, что под предлогом участия в заседании судьи постановили вернуть Сигиду из Харькова в Запорожское СИЗО. Нет гарантии, что влиятельные заказчики уже не "поработали" с местными судьями, от решения которых завтра будет зависеть дальнейшая успешность расследования", – отметила журналистка.

Она подчеркнула, что о заседании нельзя узнать на сайте суда, потому что он не работает.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин. 14 сентября полиция задержала Сигиду.