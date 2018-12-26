На Львовщине судья на иномарке сбил насмерть пешехода

Происшествие случилось на автомобильной дороге Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района Львовской области.

В Николаевском районе Львовской области вчера, 25 декабря, судья Львовского апелляционного суда за рулем иномарки совершил смертельный наезд на пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Государственного бюро расследований, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Львовского апелляционного суда, в результате которого погиб 69-летний пешеход, житель Николаевского района.

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«Происшествие случилось около 19:30 на автомобильной дороге Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района Львовской области. Судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, на неосвещенном участке дороги, совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице», - отмечается в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия, которое привело к смерти потерпевшего, следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря на Житомирщине в ДТП пострадал депутат облсовета.