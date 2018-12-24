На Житомирщине в ДТП пострадала депутат облсовета (видео)

Женщину доставили в областную больницу - в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Вблизи поселка Царевка Житомирской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадала пассажирка одного из авто – депутат Житомирского областного совета Анжелика Лабунская.

Читайте такжеВ Винницкой области двухэтажный автобус въехал в частный двор

Как сообщает Нацполиция Житомирской области, происшествие произошло около 5.30 на 90 км автодороги Киев – Чоп.

Предварительно известно о столкновении двух автомобилей «Опель Вектра», под управлением 35-летнего бердичівлянина, и внедорожника «Мерседес», за рулем которого находился киевлянин 1959 года рождения.

В результате происшествия пострадала пассажирка внедорожника, 1967 года рождения С полученными телесными повреждениями женщина обратилась за помощью медиков.

Как сообщает UA: Житомир, пострадавшей оказалась депутат Житомирского областного совета, глава партии "Батькивщина" в области Анжелика Лабунская. Отмечается, что женщину доставили в областную больницу - в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП. Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске на Днепропетровщине в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.