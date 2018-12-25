В Киеве горел трехэтажный частный дом (фото, видео)

В момент начала пожара в доме находились люди, они успели выйти на свежий воздух.

В ночь на 25 декабря в Киеве по адресу улица Промышленная, 10 произошел крупный пожар. Горел трехэтажный частный дом. Вызов на линию 101 поступил в 23:35.

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Как рассказали жители соседнего дома, сначала пожар начался в дальней части строения, которая на один этаж ниже. Там огонь охватил крышу на площади 60 квадратных метров. Однако пламя начало распространяться дальше и за считанные минуты перебросилось на крышу основного дома, сообщает «Информатор».

В момент начала пожара в доме находились люди, они успели выйти на свежий воздух. К счастью, обошлось без пострадавших. Только к 01:32 пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, а к 01:54 ликвидировать. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности и к месту стянули более 10 единиц основной и спасательной техники и 50 человек личного состава.

Сами пожарные отметили, что трудностью при пожаре стало отсутствие гидрантов поблизости. Из-за этого спасателям приходилось безостановочно ездить заправлять машины водой, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. На месте также дежурили медики и патрульная полиция. Причину пожара установит следствие.

Также в ночь на 25 декабря в Киеве по адресу улица Шолом-Алейхема, 8 произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже 9-этажного дома.