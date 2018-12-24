Во Львове «скорая помощь» сбила на тротуаре женщину с ребенком (видео)

Медики отказались везти потерпевших в больницу.

В субботу, 22 декабря, на улице Генерала Чупринки во Львове автомобиль «скорой помощи», следуя задним ходом, сбил на тротуаре мать и ее двухлетнего ребенка.

Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич.

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Со слов матери, которую он цитирует, бригада врачей и водитель отказались везти пострадавших в больницу и заявили, что они сами виноваты в этом ДТП. Фамилию пострадавших Зинкевич не сообщает.

«В субботу мы ждали такси на тротуаре и от удара сзади я полетела вперед, а ребенок, когда я осмотрелась, был уже далеко под колесами машины. Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка, вытащив его, осмотрела. Она была в стрессовом состоянии и ужасно плакала. Водитель вышел и сказал, что нас не видел, что я не досмотрела ребенка и сама во всем виновата», - отметила мать ребенка.

На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как автомобиль «скорой помощи» едет по тротуару задним ходом, сбивает двух людей и только потом останавливается.. Ребенок оказывается под автомобилем между задними и передними колесами. После остановки авто из него выбежали медики, а мать начала вытаскивать ребенка из-под машины.

О том, что мать сама виновата в аварии заявил также медработник «скорой».

«Подошел их сотрудник, сказал что все видел и он свидетель, что я сама виновата слишком близко стояла к машине и водитель меня не мог увидеть», - добавила женщина.

По ее словам, серьезных повреждений она и ее дочь не получили – только ссадины и шок. Впоследствии женщина вызвала такси и поехала в больницу.

«Сегодня 24.12.2018 мы еще сдадим анализы УЗИ и, думаю, нас выпишут домой», - сообщила пострадавшая.

Она также сообщила, что написала заявление в полицию.