В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами (видео)

Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

В среду, 19 ноября, в Киеве на улице Елены Телиги загорелся троллейбус коммунального предприятия "Киевпастранс".

Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (видео)

Возгорание произошло на крыше транспортного средства, говорится в сюжете ТСН.

Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли покинуть салон троллейбуса. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также водителю удалось самостоятельно потушить пламя - он забрался на крышу и огнетушителем погасил огонь.

Напомним, в субботу, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус.