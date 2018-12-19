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В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами (видео)

23:49, 19 декабря 2018
Происшествия
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Водителю удалось самостоятельно потушить пламя / скриншот

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Возгорание произошло на крыше транспортного средства, говорится в сюжете ТСН.

Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли покинуть салон троллейбуса. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также водителю удалось самостоятельно потушить пламя - он забрался на крышу и огнетушителем погасил огонь.

Напомним, в субботу, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус.

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Теги: #Киев#троллейбус#транспорт#Киевпастранс