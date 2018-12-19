В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами (видео)
23:49, 19 декабря 2018Происшествия
166 0
Возгорание произошло на крыше транспортного средства.
Водителю удалось самостоятельно потушить пламя / скриншот
В среду, 19 ноября, в Киеве на улице Елены Телиги загорелся троллейбус коммунального предприятия "Киевпастранс".
Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (видео)
Возгорание произошло на крыше транспортного средства, говорится в сюжете ТСН.
Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли покинуть салон троллейбуса. Пострадавших в результате инцидента нет.
Также водителю удалось самостоятельно потушить пламя - он забрался на крышу и огнетушителем погасил огонь.
Напомним, в субботу, 15 сентября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter