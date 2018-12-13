В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека - СМИ

Суд решил назначить подозреваемому судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Подозреваемый в убийстве иностранца в Кропивницком утверждает, что ошибся объектом преступления и случайно застрелил не того человека, которого ему «заказали».

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Об этом сообщает CBN, ссылаясь на материалы Единого государственного реестра судебных решений.

Так, в октябре 2018 года заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя его убийства.

Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить преднамеренное убийство, и пообещал за это передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.

В дальнейшем посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал ее фото. В начале ноября 2018 года исполнитель получил от посредника пистолет.

6 ноября подозреваемый прибыл в дом №76 по ул. Верхняя Пермская. Там он увидел человека, которого, как ему показалось, он видел на фото, и дважды выстрелил в его сторону. От полученных ранений мужчина скончался.

Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, киллер с места преступления скрылся.

Во время допроса подозреваемый сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и на сегодня является наркозависимым. Кроме того, совершил убийство, ошибившись объектом преступления.

Суд решил назначить подозреваемому судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Кропивницком суд взял под арест 35-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве собственной 12-летней дочери.