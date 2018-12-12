В Львове наркоман пытал своих родителей электрошокером (видео)

Сын закрыл дверь квартиры и отломил ключ, поэтому спасателям пришлось вырезать дверь.

Во Львове, на улице Антона Головатого, 30-летний мужчина под наркотиками закрыл своих родителей в квартире, избивал и пытал их электрошокером.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на свой странице в Facebook.

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Полицию вызвала 49-летняя мать насильника. Прибыв на место, инспекторы услышали крики из квартиры. Женщина кричала, что сын в наркотическом опьянении закрыл дверь и отломил ключ. Полицейские вызвали отряд ГСЧС и медиков.

Совместными усилиями спасателей и патрульных дверь удалось открыть. Полицейские и медики осмотрели дебошира, надели на него наручники и забрали на лечение.

По данным полиции, экспресс-тест подтвердил наркотическое опьянение. Родители никаких претензий из-за поврежденных дверей не имели и были благодарны за спасение и помощь.