Зеленый "чай": пес унюхал три бутылки марихуаны на КПП "Ужгород" (фото)
Бутылки с наркотиками были хорошенько скрыты, но четвероногий пограничник все равно их нашел.
Как сообщают пограничники, случай произошел на днях на пункте пропуска “Ужгород”, пишет Mukachevo.net.
Проверяя автомобиль Renault, который ехал в Словакию, собака показал, что в авто есть признаки скрытого вещества.
Сразу после этого автомобиль отправили на углубленный осмотр, именно тогда и обнаружили наркотическое вещество.
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45-летний житель Кривого Рога пытался перевезти три пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения. Их было скрыто в конструктивных полостях под рулем автомобиля.
Впоследствии экспертиза установила, что это марихуана.
На место происшествия вызвали правоохранителей. В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».