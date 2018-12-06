Зеленый "чай": пес унюхал три бутылки марихуаны на КПП "Ужгород" (фото)

45-летний житель Кривого Рога пытался перевезти три пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения.

Бутылки с наркотиками были хорошенько скрыты, но четвероногий пограничник все равно их нашел.

Как сообщают пограничники, случай произошел на днях на пункте пропуска “Ужгород”, пишет Mukachevo.net.

Проверяя автомобиль Renault, который ехал в Словакию, собака показал, что в авто есть признаки скрытого вещества.

Сразу после этого автомобиль отправили на углубленный осмотр, именно тогда и обнаружили наркотическое вещество.

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45-летний житель Кривого Рога пытался перевезти три пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения. Их было скрыто в конструктивных полостях под рулем автомобиля.

Впоследствии экспертиза установила, что это марихуана.

На место происшествия вызвали правоохранителей. В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».