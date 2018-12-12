В центре Черновцов произошел масштабный пожар - горел нежилой дом (фото)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Черновцах в ночь на 12 декабря произошел крупный пожар в нежилом трехэтажном доме на улице Ивана Франко, 5, площадь которого составила 1600 кв м.

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Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черновицкой области, сообщение о возгорании спасателям поступило 11 декабря в 23.20.

«По прибытии на место вызова и после проведения разведки было установлено, что горит чердак, кровля, перекрытие над третьим этажом и частично помещения на третьем этаже здания, площадь пожара - 1600 кв. м», - заявили в ДСНС.

Отмечается, что были эвакуированы 30 человек, обесточены жилой квартал, а также троллейбусные электролинии.

К тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 55 человек личного состава.

«Пожар удалось локализовать в 4:30 12 января, а в 7:20 - ликвидировать», - говорится в сообщении.

Как отметил в своем видеообращении к жителям города секретарь горсовета Василий Продан, этот пожар является самым масштабным в Черновцах за последние 20 лет.