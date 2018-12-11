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В Хмельницком горел торговый центр

16:56, 11 декабря 2018
Происшествия
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Задымление шло из окна четвертого этажа / фото Андрей Попик

Об этом сообщает «Незалежний громадський портал».

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Пожар произошел около 15:00 в ТЦ Luxury, который находится вблизи железнодорожного вокзала. Задымление шло из окна четвертого этажа.

Как сообщили изданию в Главном управлении ГСЧС в области, в ТЦ произошло замыкание электросети. Пожар быстро потушили спасатели. В ведомстве добавили, что ситуация не нанесла угрозы человеческой жизни.

фото Андрей Попик

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Теги: #пожар#Хмельницкий