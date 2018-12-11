В Хмельницком горел торговый центр
16:56, 11 декабря 2018Происшествия
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Пожар произошел около 15:00 в ТЦ Luxury.
Задымление шло из окна четвертого этажа / фото Андрей Попик
Во вторник, 11 декабря, в Хмельницком горел торговый центр Luxury.
Об этом сообщает «Незалежний громадський портал».
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Пожар произошел около 15:00 в ТЦ Luxury, который находится вблизи железнодорожного вокзала. Задымление шло из окна четвертого этажа.
Как сообщили изданию в Главном управлении ГСЧС в области, в ТЦ произошло замыкание электросети. Пожар быстро потушили спасатели. В ведомстве добавили, что ситуация не нанесла угрозы человеческой жизни.
фото Андрей Попик
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