На Львовщине произошел пожар на нефтяном месторождении (фото)

По сведениям ГСЧС, горение нефти происходит в резервуаре вместимостью 20 кубических метров. Угрозы для населения нет.

В Дрогобычском районе Львовской области спасатели ликвидируют пожар, который возник сегодня утром вблизи нефтедобывающей вышки.

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Как сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 11 декабря в 09:40 к спасателям поступила информация о возгорании нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района, вблизи нефтедобывающей вышки.

«По состоянию на 13.00 горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 кубометров. Рядом с очагом горения расположены два амбара с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй – 20 м. На данный момент спасатели осуществляют пенную атаку чтобы локализировать огонь», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники.

В ведомстве отметили, что угрозы для населения нет.

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