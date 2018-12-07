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Не горят фонари и остановились трамваи: в Киеве обесточен целый жилмассив (фото)

18:28, 07 декабря 2018
Происшествия
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В Киеве на Троещине внезапно пропал свет / фото Информатор

"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского", - говорится в сообщении "Информатора".

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Местные жители сообщают, что не работают светофоры и остановились троллейбусы, трамваи. Не горят даже уличные фонари.

По информации диспетчерской "ДТЭК Киевские электросети", в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Это связано с аварией на 10-киловольтной линии. Возобновить электроэнергию обещают к 19:00.

В Киеве обесточен целый жилмассив и ТРЦ SkyMall / фото Информатор

Отметим, что в Украине уже с 1 января 2019 года потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставку и на распределение.

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Теги: #Киев#Троещина#электроэнергия#обесточено города