Не горят фонари и остановились трамваи: в Киеве обесточен целый жилмассив (фото)

Отключение электроэнергии произошло в результате аварии.

В Деснянском районе столицы в пятницу, 7 декабря, обесточенными оказались десятки домов.

"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского", - говорится в сообщении "Информатора".

Читайте такжеВ Украине с января изменятся правила оплаты электроэнергии

Местные жители сообщают, что не работают светофоры и остановились троллейбусы, трамваи. Не горят даже уличные фонари.

По информации диспетчерской "ДТЭК Киевские электросети", в Деснянском районе произошло аварийное отключение. Это связано с аварией на 10-киловольтной линии. Возобновить электроэнергию обещают к 19:00.

Отметим, что в Украине уже с 1 января 2019 года потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставку и на распределение.