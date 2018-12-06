В Днепре учительница умерла прямо на уроке
12:53, 06 декабря 2018Происшествия
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Во время урока учительница потеряла сознание и умерла на месте.
Инцидент произошел во время урока / фото УНИАН
В Днепре в школе № 112 произошел трагический случай - учительница умерла прямо на уроке.
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На место трагедии незамедлительно вызвали врачей и сотрудников правоохранительных органов. Как удалось установить, на момент смерти женщине было 67 лет, передает Dnepr24.
Учительница проводила занятие по биологии. Как удалось установить, во время урока она потеряла сознание и умерла. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Как сообщал УНИАН, в сентябре на Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница.
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