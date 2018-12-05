В Ивано-Франковской области полностью сгорела церковь

Травмированных и погибших в результате пожара нет.

В селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области вчера вечером дотла сгорела церковь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

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Сообщение о пожаре в церкви Архистратига Михаила поступило во вторник, 4 декабря, в 19:17. На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв. В 20:00 пожар был локализован, а в 22:19 - ликвидирован.

«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два рядом расположенных здания», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что здание церкви было полностью уничтожено огнем, травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года в Ивано-Франковской области сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь.