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В Ивано-Франковской области полностью сгорела церковь

09:33, 05 декабря 2018
Происшествия
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Площадь пожара составляла 375 м. кв. / пресс-служба ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

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Сообщение о пожаре в церкви Архистратига Михаила поступило во вторник, 4 декабря, в 19:17. На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв. В 20:00 пожар был локализован, а в 22:19 - ликвидирован.

«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два рядом расположенных здания», - рассказали в ведомстве.

пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что здание церкви было полностью уничтожено огнем, травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года в Ивано-Франковской области сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь.

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Теги: #пожар#Ивано-Франковск#церковь