В Кривом Роге ребенок выпал из движущейся маршрутки - СМИ

Мальчик получил значительные травмы.

Кривом Роге 12-летний мальчик выпал из маршрутки во время движения транспортного средства.

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Об этом "Первому криворожскому" рассказал отец пострадавшего ребенка Юрий.

По словам мужчины, его сын ехал в маршрутном такси №266 домой, во время движения открылась задняя боковая дверь и мальчик выпал на проезжую часть.

"Водитель маршрутки отреагировал на случившееся только тогда, когда ему начали сигналить водители, которые ехали сзади", - рассказал отец ребенка.

"Водитель маршрутки поднял моего сына и отвез до остановки, где он собирался выходить, после поехал дальше по маршруту, - рассказал отец мальчика. -У ребенка черепно-мозговая травма и ушибы, у него болит голова. После случившегося сын был в шоковом состоянии и даже не мог говорить".