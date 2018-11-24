РФ запретила украинской журналистке въезд в Крым на 10 лет

Журналистка несколько лет занималась освещением преследования крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов в Крыму.

Российская Федеральная служба безопасности на 10 лет запретила въезд в аннексированный Крым украинской журналистке Елене Савчук.

"Запрет въезда в Крыму и Россию на 10 лет – до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно", – написала журналистка в Facebook.

Крым. Реалии сообщает, что инцидент произошел на админгранице между материковой Украиной и аннексированным полуостровом на российском пункте пропуска "Джанкой".

Читайте такжеКадыров отреагировал на призыв закрыть ему въезд в Москву

В комментарии изданию Савчук рассказала, что ей запретили въезд в Россию и аннексированный Крым в соответствии с пунктом 1 части 1 стати 27 Федерального закона о порядке выезда и выезда из России ("С целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения").

"Снимали на видео ту часть, где зачитывали причины запрета на въезд. Меня продержали около 40 минут и взяли отпечатки пальцев", – рассказала Савчук.

"Крым. Реалии" отмечает, что журналистка несколько лет занималась освещением преследования крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов в Крыму.