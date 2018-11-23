Оккупационная власть Крыма хочет контролировать переезды жителей полуострова с украинскими паспортами — СМИ

В частности, хотят увеличить количество камер наблюдения на пунктах пропуска административной границы между Крымом и Херсонской областью.

В аннексированном Россией Крыму власти хотят ужесточить контроль за «неконтролируемой миграцией крымчан с украинскими паспортами».

Об этом пишет издание «Крыминформ» со ссылкой на так называемого «заместителя главы Совета министров» оккупированного полуострова Игоря Михайличенко.

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В частности, чиновник хочет увеличить количество камер наблюдения на пунктах пропуска административной границы между Крымом и Херсонской областью.

Михайличенко заявил, что использование крымчанами украинских паспортов может привести к проникновению на территорию полуострова «уголовных элементов и выходцев из стран с повышенной террористической активностью».

Напомним, на административной границе с аннексированным Крымом действуют 3 пункта пропуска: Чонгар, Каланчак и Чаплинка.