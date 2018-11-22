Перекрыли выезд и пытались "отжать" аппаратуру: на Закарпатье ромы напали на журналиста

Представитель СМИ утверждает, что никаких провокаций с его стороны не было.

На Закарпатье представители ромской национальности напали на журналиста «Украинской правды» Эльдара Сарахмана и попытались отобрать у него аппаратуру.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поездка в богатейшее ромское село на Закарпатье чуть не закончилась трагически. Внутренние разборки между баронами вылились в покоцанную машину, мало не отобранную аппаратуру. Телефон отдали. Стремно когда вокруг вас сто разъяренных цыган, которые дубасят машину, дергают за одежду и перекрывают джипами выезд», - написал он.

Сарахман утверждает, что никаких провокаций по отношению к ромам со стороны журналистов не было.

Читайте такжеЦыганский роман: нельзя сосчитать, но нужно интегрировать

«Ладно, если бы готовили какую-то "желтизну" (что исключено), а приехали сделать чистый лайф. Никаких провокаций, никаких съемок чего-то конкретного без разрешения. Только по согласию сторон» - добавил он в комментариях.

Также журналист посоветовал своим коллегам «не ехать туда», отметив в комментариях, что инцидент произошел в селе Подвиноградов Виноградовского района Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве в пригороде Львова напала на лагерь цыган. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина. Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержали, им объявлено о подозрении.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники организации ”Национальные дружины” - лагерь на Лысой горе в Киеве.