В аэропорту «Львов» задержали мужчину, пытавшегося нелегально ввезти в Украину 17 кг золота

Золото пытался провезти контрабандой житель Львова.

В Международном аэропорту «Львов» сотрудники СБУ задержали пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 кг золота.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

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«Золото пытался провезти житель Львова. Данный факт имел место 20 ноября. Все подробности будут обнародованы позже», - отметили в пресс-службе ведомства.

В то же время, как сообщил на своей странице в Facebook местный активист, руководитель общественной организации «Рабов в Рай не пускают» Иван Спринский, «20 ноября, около 20.00, 17 килограммов золота (в изделиях) пытались нелегально ввезти в Украину, работники СБУ остановили данные действия. Стоит добавить, что груз прошел зону таможенного контроля. Событие произошло в аэропорту «Львов», продолжаются следственные действия. Ориентировочная стоимость изделий - 300 тысяч долларов США, рейс Стамбул-Львов», - информирует активист.