На Киевщине мужчина насиловал своих дочерей и снимал с ними порно (фото, видео)

Кіберполиция задержала мужчину, который насиловал двух несовершеннолетних дочерей.

Полицейские задержали 45-летнего жителя Киевской области, который использовал двух своих детей - дочерей 14 и 15 лет - для съемок порновидео.

Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции Украины. Также мужчина за деньги предоставлял своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.

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Сегодня в квартире, где проживает злоумышленник со своими дочерьми, полицейские проводят обыск. Также обыск проводится у крестного отца обеих девочек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Полицейские во время обыска обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек. Также в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, поэтому на место проведения обыска направлены взрывотехники.

Решается вопрос о задержании подозреваемого и его товарища в порядке статьи 208 УПК Украины. Также решается вопрос об изъятии обоих девушек из семьи и их переезд в реабилитационный центр.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.