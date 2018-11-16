В центре Харькова произошел крупный пожар: горела лесопилка (фото, видео)

Информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС.

Утром 16 ноября в Харькове произошел пожар в переулке Фроловский, 3/1.

Об этом Vgorode сообщили очевидцы. По их словам, с утра возле Новоивановского моста горят склады.

"Проезжал мимо на машине. Горит сильно и валит черный дым", - отметил автолюбитель Сергей.

Информацию подтвердили и в пресс-службе ГСЧС. Спасатели сообщили, что пожар удалось локализовать в 7:56. Сейчас на месте ЧП проверяют и разбирают деревянные элементы.

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Горели хозяйственные постройки, лесо- и пиломатериалы и их отходы на площади около 500 м.кв.