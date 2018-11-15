Нападение на Андреевскую церковь: полиция открыла два производства

Производства открыты по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также за нарушение равноправия граждан.

Киевские правоохранители начали уголовные производства по факту нападения на Андреевскую церковь, которое произошло утром 15 ноября.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, производства открыты по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отметили, что злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, на месте преступления правоохранители нашли рюкзак, который, предположительно, принадлежит правонарушителям.

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Как известно, неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова» двери стилобата Андреевской церкви и применили силу к коменданту помещения.

18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату. 7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.