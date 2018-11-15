Во Львове скорая въехала в ограждение подземного перехода

В результате ДТП трое человек пострадали, водитель скорой не справился с управлением и въехал в ограждение подземного перехода.

Во Львове, сегодня, 15 ноября, в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль скорой медицинской помощи, в результате чего пострадали двое пассажиров.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло около 04.00, на улице Стрыйской во Львове.

«56-летний водитель кареты скорой медицинской помощи не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - на ограждение подземного перехода. Для оказания медицинской помощи в больницу доставлены двое пассажиров автомобиля - 42-летняя женщина и 64-летний мужчина. Их диагнозы уточняются. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства», - сообщили в Нацполиции области.

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Как сообщил на своей странице в Facebook, координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автомобиль скорой помощи «на перекрестке Стрыйская - Владимира Великого «влетел» в подземный переход. По состоянию на 07:00, автомобиль скорой забрали, место столкновения убрали».

По информации Зинкевича, в результате ДТП пострадали женщина-врач, водитель скорой помощи и еще один мужчина - работник медицинской бригады.

«В целом, трое пострадавших. Все - из бригады скорой помощи», - сообщил Зинкевич.

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