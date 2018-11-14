В Николаеве водители двух «скорых» приехали на вызов пьяными

Главврачу областного центра экстренной помощи и медицины катастроф, в ведении которого находится станция скорой помощи, где работали водители, будет объявлен выговор.

В Николаеве в ночь с 13 на 14 ноября водители двух автомобилей скорой медицинской помощи, прибывшие на место ДТП, пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совещания заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко.

По его словам, указанные водители уже уволены с занимаемых должностей. Кроме того, руководству Николаевского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф, в ведении которого находится станция скорой помощи, будет объявлен выговор.

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«Во-первых, эти люди (водители – УНИАН) уволены. Во-вторых, главврач однозначно получит выговор по этому поводу, а руководство областного управления здравоохранения последнее предупреждение», - сказал Шевченко.

Также он подчеркнул, что совместно с руководством управления здравоохранения намерен усилить контроль, как за водителями «скорых», так и за медработниками, которые заступают на дежурство.

Как сообщал УНИАН, в Польше водитель сбил трех украинок, две женщины погибли на месте.