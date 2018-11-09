На Тернопольщине водитель переехал нетрезвого мужчину, заснувшего посреди дороги (фото)

По словам свидетелей, потерпевшего в тот день видели люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, он мог идти по дороге, упасть и заснуть. Данный участок дороги не освещается.

На Тернопольщине водитель переехал нетрезвого мужчину, который, вероятно, упал и заснул посреди дороги.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 18.0 на Чертковщине.

На автодороге Бучач-Чортков-Скала-Подольская, в селе Белобожница, автомобиль переехал неизвестного.

По словам свидетелей, потерпевшего в тот день видели люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, он мог идти по дороге, упасть и заснуть. Данный участок дороги не освещается.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg говорит, что заметил посторонний предмет на дороге слишком поздно. Затормозить вовремя не успел. Когда вышел из транспортного средства, то понял, что переехал человека. Мужчина погиб на месте происшествия. Установлено, что это житель села Половцы 1984 года рождения.

Данное событие внесено в единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в лесах Тернопольщины мать и сын замерзли насмерть в собственноручно построенном шалаше. 25 октября они вышли по грибы в леса и не вернулись.

Предварительная причина смерти - переохлаждение после употребления алкоголя. Несколько лет назад по этой же причине от переохлаждения скончался еще один член этой семьи.