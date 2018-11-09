Под Львовом в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист (видео)
10:38, 09 ноября 2018Происшествия
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Причина ДТП вблизи Львова пока что неизвестна.
На объездной дороге вокруг Львова возле села Рясна-Русская не разминулись мотоциклист и велосипедист.
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Оба от полученных травм погибли на месте. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.
Известно, что за рулем мотоцикла находился 27-летний львовянин. Личность велосипедиста еще устанавливают. При нем, по предварительным данным, не было документов.
Также полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 5 ноября во Львове пьяный водитель пытался сбежать от полицейских, но влетел в забор и перевернул свое авто прямо на дороге.
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