Во Львове пьяный водитель легковушки устроил «гонки» с патрульными, влетел в забор и перевернулся (фото, видео)

Мужчину из авто достали полицейские, оказалось, что он едва стоит на ногах.

Во Львове пьяный водитель пытался убежать от полицейских, но влетел в ограждение и перевернул свое авто прямо на дороге.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам патрульных, они заметили, что авто в темноте едет с темными фарами, поэтому подали знак остановиться, но водитель надавил на газ.

Началась погоня. Водитель пронесся на красный свет и повалил ограждение, от удара его машина перевернулась. К счастью, пешеходов и других авто рядом не было, никто не пострадал.

Самого 23-летнего водителя из салона доставали патрульные. Оказалось, что он едва стоит на ногах, от него несло алкоголем.

Ранее сообщалось, что в Яворовском районе Львовской области в результате лобового столкновения иномарки с мотоциклом погиб 17-летний юноша, его ровесник в тяжелом состоянии находится в больнице.