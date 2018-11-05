"Саша, ты фашист": прокремлевский пропагандист Филлипс хотел устроить драку с украинским послом

В своем сообщении посол осудил деятельность Филлипса, заявив, что он "питается на войне".

Прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Об этом украинский дипломат Щерба написал на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт произошел возле здания посольства Украины в Вене.

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"Ну что, только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под посольством. Стояло снимало себя на камеру под забором. Не видел, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами. Аж подскочило от испуга – не ждало", - говорится в сообщении.

"Ну, а потом началось: "Саша, ты фашист. Саша ты г-дон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не мараться. Оно действительно гадкое существо. Но... Поймите меня: кто-нибудь, кто хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет он собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне", - добавил посол.

Ранее пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филипс надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.