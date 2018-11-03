На Львовщине в лобовом столкновении легковушки с мотоциклом погиб несовершеннолетний

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

В Яворовском районе Львовской области в результате лобового столкновения иномарки с мотоциклом, на месте происшествия погиб 17-летний юноша, его ровесник в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 ноября, около 4.15, в поселке Немиров.

Как установили правоохранители, произошло лобовое столкновение автомобиля Hyundai под управлением жителя Львовской области с мотоциклом, на котором ехали двое 17-летних местных жителей.

Один из юношей от полученных травм погиб на месте ДТП, другой госпитализирован в реанимационное отделение Яворивской районной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до восьми лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.