На Львовщине в лобовом столкновении легковушки с мотоциклом погиб несовершеннолетний
В Яворовском районе Львовской области в результате лобового столкновения иномарки с мотоциклом, на месте происшествия погиб 17-летний юноша, его ровесник в тяжелом состоянии находится в больнице.
Читайте такжеВ Ривном пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП (фото)
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 ноября, около 4.15, в поселке Немиров.
Как установили правоохранители, произошло лобовое столкновение автомобиля Hyundai под управлением жителя Львовской области с мотоциклом, на котором ехали двое 17-летних местных жителей.
Один из юношей от полученных травм погиб на месте ДТП, другой госпитализирован в реанимационное отделение Яворивской районной больницы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до восьми лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.