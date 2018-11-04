Под Ивано-Франковском легковушка влетела в грузовик, есть погибшие (фото)

Водитель легковушки и его пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

В селе Старые Кровотули Тисменицкого района Ивано-Франковской области сегодня, 4 ноября, произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Около 6 часов утра в селе Старые Кровотулы 24-летний житель района совершил аварию.

"Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области во время движения загорелся рейсовый автобус «Эталон», в котором ехали 10 человек.