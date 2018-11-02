Дважды ударили ножом в сердце: в Черкассах нашли коробку из-под обуви с убитым младенцем
15:03, 02 ноября 2018Происшествия
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Ребенку было около 6-7 месяцев.
Ребенка зарезали / фото facebook.com/Черкасская местная прокуратура
1 ноября в одном из общежитий города Черкассы обнаружена коробка из-под обуви, в которой лежал убитый новорожденный.
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На его теле в области сердца были две колото-резаные раны, передает пресс-служба местной прокуратуры в Facebook.
По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Ранее на Прикарпатье мать четверых детей зарезала своего новорожденного сына. Свою пятую беременность женщина скрывала от родственников и соседей - большой живот объясняла болезнью.
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