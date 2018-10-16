На Прикарпатье мать четверых детей зарезала своего новорожденного младенца (видео)

Свою пятую беременность женщина скрывала от родственников и соседей - большой живот объясняла болезнью.

На Прикарпатье мать четверых детей зарезала своего новорожденного сына. Свою пятую беременность женщина скрывала от родственников и соседей - большой живот объясняла болезнью.

Поэтому в полиции предполагают, что избавиться от ребенка женщина планировала заранее, говорится в сюжете ТСН.

У ребенка была перерезана головка в районе горла, рассказали в полиции. Спрятать тело малыша от мужа женщина не успела, и он приказал вызвать полицию.

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Муж подозревает, что ребенок мог быть не от него, поэтому женщина и скрывала от всех свою беременность и хотела избавиться от ребенка.

Родственники рассказывают, что женщина не хотела рожать и двух последних детей. При этом, в деревне говорят, что, несмотря на ее склонность к алкоголю, дети всегда были ухожены и накормлены. Старшей дочери супругов 6 лет, младшей - год.

Почему убила ребенка, роженица до сих пор не объяснила ни родственникам, ни полиции. Сейчас она находится под стражей в больнице. Завтра женщине будут избирать меру пресечения. Если ее признают вменяемой, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в больницу Первомайска Николаевской области неизвестные подбросили новорожденного зверски избитого мальчика. Тело ребенка было покрыто синяками и ссадинами.