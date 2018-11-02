На Ривненщине в результате столкновения с лесовозом дотла сгорел автомобиль, погибли двое людей (фото)
07:55, 02 ноября 2018Происшествия
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Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
На Ровенщине две легковушки столкнулись с лесовозом / фото пресс-служба ГСЧС
На трассе Киев-Ковель-Ягодин возле поселка Клесов столкнулось два легковых и один грузовой автомобиль, в результате чего возник пожар.
Авария произошла вечером 1 ноября. В результате ДТП одна машина выгорела дотла, погибло двое человек, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили, что еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября на Ровенщине сгорел дизельный тепловоз.
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