На Ривненщине в результате столкновения с лесовозом дотла сгорел автомобиль, погибли двое людей (фото)

Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На трассе Киев-Ковель-Ягодин возле поселка Клесов столкнулось два легковых и один грузовой автомобиль, в результате чего возник пожар.

Авария произошла вечером 1 ноября. В результате ДТП одна машина выгорела дотла, погибло двое человек, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили, что еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на Ровенщине сгорел дизельный тепловоз.