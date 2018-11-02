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На Ривненщине в результате столкновения с лесовозом дотла сгорел автомобиль, погибли двое людей (фото)

07:55, 02 ноября 2018
Происшествия
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На Ровенщине две легковушки столкнулись с лесовозом / фото пресс-служба ГСЧС

Авария произошла вечером 1 ноября. В результате ДТП одна машина выгорела дотла, погибло двое человек, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили, что еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на Ровенщине сгорел дизельный тепловоз.

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Теги: #ДТП#Ривненщина