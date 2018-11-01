На Ривненщине сгорел дизельный тепловоз (фото, видео)

В результате пожара повреждены тепловоз и вагон поезда.

В Ривненской области сегодня, 1 ноября, спасатели ликвидировали пожар в дизельном поезде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар возник в дизельном поезде сообщением «Удрицк - Сарны - Здолбунов» на станции Моквин.

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Отмечается, что информация о происшествии поступила к спасателям в 13:25.

К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 спасателей, а также пожарный поезд «Укрзализныци». Полностью пожар удалось потушить в 14:30.

В результате пожара повреждены тепловоз и вагон поезда.

«Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются», - отмечается в сообщении.