На Ривненщине сгорел дизельный тепловоз (фото, видео)
В Ривненской области сегодня, 1 ноября, спасатели ликвидировали пожар в дизельном поезде.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар возник в дизельном поезде сообщением «Удрицк - Сарны - Здолбунов» на станции Моквин.
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Отмечается, что информация о происшествии поступила к спасателям в 13:25.
К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 спасателей, а также пожарный поезд «Укрзализныци». Полностью пожар удалось потушить в 14:30.
В результате пожара повреждены тепловоз и вагон поезда.
«Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются», - отмечается в сообщении.