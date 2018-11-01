В Одесской области нашли повешенной 16-летнюю девушку

При осмотре места происшествия сотрудники полиции не обнаружили следов борьбы.

В райцентре Сарата Одесской области обнаружена повешенной 16-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, вчера 16-летнюю жительницу Саратского района обнаружили в петле на собственном дворе. Соседка несовершеннолетней сообщила об этом в полицию.

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Отмечается, что при осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения другого преступления.

«Не обнаружено также видимых телесных повреждений на теле погибшей», - заявили в главке. Предварительная версия - самоубийство.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия изъят мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств ее смерти.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Харькове повесилась 14-летняя школьница.