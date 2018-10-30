На Черниговщине мать двоих маленьких детей покончила с собой из-за банковского кредита (видео)
19:22, 30 октября 2018Происшествия
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В поселке Талалаевка нашли мертвой 35-летнюю женщину и ее двух детей.
В селе на Черниговщине женщина покончила с собой из-за банковского кредита
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В поселке Талалаевка нашли мертвой 35-летнюю женщину и ее двух детей. Женщина повесилась, 2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку правоохранители нашли в кроватке.
От чего умерли дети - пока неизвестно. Однако следов насильственной смерти следователи не обнаружили.
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