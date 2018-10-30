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На Черниговщине мать двоих маленьких детей покончила с собой из-за банковского кредита (видео)

19:22, 30 октября 2018
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В поселке Талалаевка нашли мертвой 35-летнюю женщину и ее двух детей. Женщина повесилась, 2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку правоохранители нашли в кроватке.

От чего умерли дети - пока неизвестно. Однако следов насильственной смерти следователи не обнаружили.

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Теги: #самоубийство#мать#Черниговщина