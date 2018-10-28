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Отравились угарным газом: в Одессе нашли тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери

01:57, 28 октября 2018
Происшествия
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Тела погибших обнаружили 27 октября / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, тела погибших 27 октября обнаружил в доме, расположенном в Суворовском районе города, их родственник.

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«Обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление угарным газом», - отметили в отделе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицируется по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители и судмедэксперты продолжают работать на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги: #Одесса#угарный газ