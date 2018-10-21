Стал известен возмутительный факт о водителе автобуса, который попал в ДТП с актерами "Дизель Шоу"

Как сообщалось, автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном.

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила в социальных сетях возмутительный факт о водителе автобуса с артистами "Дизель Шоу", который попал в ДТП, вследствие чего погибла актриса Марина Поплавская.

Как передает 24 канал, в комментариях под одним из сообщений в Facebook Сумская написала, что другие артисты не раз ездили на том же автобусе и даже с тем же водителем. Поэтому они замечали, что водитель засыпал на ходу и был без напарника.

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"Несколько дней назад мой Виталик (муж Сумской - Виталий Борисюк, – ред.), Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!" – говорится в сообщении Сумской.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.