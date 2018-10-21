Под Киевом футболисты одного из клубов попали в ДТП (фото, видео)

В результате ДТП одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Под Киевом возле села Великая Солтановка произошла авария с участием футболистов одного из клубов.

Об этом сообщает "Информатор".

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Сообщается, что авария произошла накануне вечером. В легковой автомобиль Skoda, который стоял на развороте, врезался Volvo, в результате чего первое авто попало под Volkswagen, в котором ехали футболисты "Колоса". Авто с футболистами перевернулось, его откинуло на 30-40 метров от места столкновения. По уточненным данным, игроки получили царапины и ссадины.

В то же время с места инцидента в тяжелом состоянии госпитализировали водителя Skoda.

Ранее сообщалось, что в ДТП во Львовской области погиб полицейский. В полиции отметили, что в ходе патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Русская" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии погиб на месте рядовой патрульной полиции. Кроме того, напарник погибшего был госпитализирован в больницу.