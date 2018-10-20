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На Львовщине при столкновении грузовика с патрульным авто погиб полицейский (фото)

19:12, 20 октября 2018
Происшествия
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На Львовщине при столкновении грузовика с патрульным авто погиб полицейский / фото facebook.com/igor.zinkevych

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель общественной организации «Варта1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, авария произошла сегодня, 20 октября, около 15:50 на трассе Львов - Рава-Русская возле села Мощана.

«Произошло столкновение с участием фуры и автомобиля патрульной полиции. Один сотрудник полиции погиб на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии», - сообщил Зинкевич.

Он также отметил, что от удара у фуры был поврежден бак, откуда вытекло около 500 литров горючего. В связи с этим, на место вызвали пожарных, чтобы пеной ликвидировать разлив.

Сейчас в пресс-службе патрульной полиции Львовской области выясняют обстоятельства ДТП и подробности пока не комментируют.

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Теги: #ДТП#Львивщина